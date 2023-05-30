Нападающий «Пари НН» Кротов: «Хотим остаться в РПЛ без стыковых матчей

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов в комментарии для «СЭ» оценил шансы команды остаться в РПЛ.

«Мы будем делать все возможное, чтобы остаться. Команда прекрасно понимает свое положение. Будем выкладываться в последнем туре на что процентов. Конечно, хотелось бы избежать стыковых матчей. Но нам без разницы с кем в них играть. Можем и в Красноярск полететь — все равно. Мы об этом не думаем. Хотим остаться в РПЛ напрямую, без стыковых игр», — сказал Кротов «СЭ».

«Пари НН» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда Сергея Юрана дома 3 июня сыграет с «Химками».