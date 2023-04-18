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Янсане уверен, что Юран достигнет успеха в «Нижнем Новгороде»

Руслан Минаев
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Нападающий «Пари НН» Момо Янсане прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.

«Доволен нашим тренером. Юран отлично начал в «Нижнем Новгороде», видно, что мы заиграли хорошо. Пока ситуация для нас неблагоприятная, но на каждой тренировке Сергей Николаевич прививает в нас безумную уверенность. На сто процентов уверен — все у «Нижнего Новгорода» будет хорошо, и мы останемся в РПЛ», — цитирует игрока Sport24.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.

Источник: Sport24
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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