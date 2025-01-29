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Нападающий «Родины» Тимошенко рассказал, что очень доволен работой под руководством Владимира Бесчастных

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко поделился впечатлениями о работе под руководством Владимира Бесчастных в московском клубе.

«Мы с ним работаем 2 года. Он очень много в меня вложил. Он играл на этой же позиции и попадал в определенные игровые ситуации, в которых есть несколько решений. Он их показывает и объясняет: здесь можно было так сыграть, здесь так... Это больше как диалог, где ты можешь ему высказать свое видение ситуации, а он тебе — свое. И ты в любом случае что-то вынесешь из разбора.

У нас даже когда проходят теоретические занятия, всегда больше в формате обмена мнениями. И объясняет, почему надо было сделать так», — сказал Тимошенко «РБ Спорт».

Бесчастных работает в тренерском штабе «Родины» с 2021 года. В качестве игрока он наиболее известен по выступлениям за московский «Спартак», «Вердер», «Расинг» Сантандер и «Фенербахче».

В сезоне-2024/25 Тимошенко играл за «Акрон». Нападающий провел за него 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт принадлежит «Родине» с 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Владимир Бесчастных
ФК Родина
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