Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:18

Голенков: «В матче с ЦСКА увидел, что судьи дают бороться, свистков стало меньше»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил судейство в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

«Есть ли по матчу с ЦСКА вопросы к арбитру? Нет, в прошлом сезоне было много вопросов. В нашем матче и в остальных в этом туре я увидел, что судьи дают больше бороться, стало меньше свистков. Хорошо, если взяли такой курс, в Европе такое давно», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

Источник: РБ Спорт
0
Читайте также
Песков назвал неприемлемым отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде в Париже
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
Комиссия МАК установила обстоятельства крушения SSJ-100 в Подмосковье
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Игнатов о словах Зобнина про возможный уход Соболева в «Зенит»: «Все правильно сказал»