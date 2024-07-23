Голенков: «В матче с ЦСКА увидел, что судьи дают бороться, свистков стало меньше»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил судейство в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.

«Есть ли по матчу с ЦСКА вопросы к арбитру? Нет, в прошлом сезоне было много вопросов. В нашем матче и в остальных в этом туре я увидел, что судьи дают больше бороться, стало меньше свистков. Хорошо, если взяли такой курс, в Европе такое давно», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».