Голенков: «В матче с ЦСКА увидел, что судьи дают бороться, свистков стало меньше»

Сегодня, 05:18
Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил судейство в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.
«Есть ли по матчу с ЦСКА вопросы к арбитру? Нет, в прошлом сезоне было много вопросов. В нашем матче и в остальных в этом туре я увидел, что судьи дают больше бороться, стало меньше свистков. Хорошо, если взяли такой курс, в Европе такое давно», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.
В следующем туре чемпионата России-2024/25 «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».