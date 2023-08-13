Голенков: «Заключил пари на то, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что заключил спор со своим знакомым. Форвард уверен, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов» после первой половины сезона РПЛ.

— Вы родом из Самары, после поражения от «Крыльев Советов» (1:5) вас подкалывали как-то друзья, болельщики? — вопрос Голенкову из интервью «РБ Спорт».

— Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев». На что? Секрет.

— Какая у вас личная задача на сезон?

— Забивать в каждом матче, приносить пользу команде.

После четырех туров «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Крылья Советов» располагаются на 4-й строчке — 8 очков.