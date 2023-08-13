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Сегодня, 15:29

Голенков: «Заключил пари на то, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов»

Мария Гусева
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что заключил спор со своим знакомым. Форвард уверен, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов» после первой половины сезона РПЛ.

— Вы родом из Самары, после поражения от «Крыльев Советов» (1:5) вас подкалывали как-то друзья, болельщики? — вопрос Голенкову из интервью «РБ Спорт».

— Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев». На что? Секрет.

— Какая у вас личная задача на сезон?

— Забивать в каждом матче, приносить пользу команде.

После четырех туров «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Крылья Советов» располагаются на 4-й строчке — 8 очков.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Егор Голенков
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