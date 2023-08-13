Голенков: «Заключил пари на то, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов»

Сегодня, 15:29
Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что заключил спор со своим знакомым. Форвард уверен, что «Ростов» будет выше «Крыльев Советов» после первой половины сезона РПЛ.
— Вы родом из Самары, после поражения от «Крыльев Советов» (1:5) вас подкалывали как-то друзья, болельщики? — вопрос Голенкову из интервью «РБ Спорт».
— Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев». На что? Секрет.
— Какая у вас личная задача на сезон?
— Забивать в каждом матче, приносить пользу команде.
После четырех туров «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Крылья Советов» располагаются на 4-й строчке — 8 очков.