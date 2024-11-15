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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:35

Нападающий «Ростова» Голенков рассказал о своих тратах

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков в комментарии «СЭ» рассказал, сколько тратит в месяц.

«Я очень люблю путешествовать. На выходных всегда стараюсь выбираться за город. Если выходных побольше, то улетаю заграницу. Уходит ли в месяц больше 500 тысяч рублей? Нет, конечно. У меня выходит в месяц больше, чем у Латышонка, но не так много», — сказал Голенков «СЭ».

25-летний нападающий в этом сезоне забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

(Дарик Агаларов)

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