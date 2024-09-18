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Голенков: «Встретиться с Мажичем? А что я услышу?»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил, что не видит смысла во встрече с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

«Кто с нами общается по поводу судейства? Раньше приезжали, объясняли моменты. Выходим на поле — эти же моменты по-другому трактуются. Встретиться с Мажичем? А что я услышу: «Да, тут фол. Да, тут угловой». Ну и что? Ошибок должно быть меньше? И что он скажет? «Да, должно быть меньше», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

Источник: РБ Спорт

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