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Сегодня, 19:08

Комличенко: «Не должны проигрывать даже в товарищеских играх»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (0:3)

— Обидно, что проиграли. Согласен, что не должны проигрывать даже в товарищеских играх, но, как видите, две индивидуальные ошибки и два гола. Думаю, на фоне нагрузок. Смотрелась ли игра? Не знаю, со стороны виднее. Мне показалось, что не так смотрелась, по крайней мере с нашей стороны.

— Вы вышли на 60-й минуте. Какое задание было?

— Как такового задания не было, счет был 0:0. Георгиевич сказал, надо было постараться выполнять все, что тренировали — прессинг, выход из обороны. Старались это делать. Мне кажется, получилось. Или «Сочи» подсел, или мы хорошо играли. Это уже не мне решать.

— Тренировка после поражения сильно отличается от той, которая бывает в случае победы?

— Да нет. Те, кто больше тайма играют, восстанавливаются. Те, кто сыграли меньше, проводят хорошую силовую тренировку с залом, футболом, бегом.

Николай Комличенко
ФК Ростов
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