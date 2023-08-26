Комличенко признался, что всегда бьется за Карпина: «В команде нет упаднического настроения»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о поражении команды от «Пари НН» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Нас самих не устраивает результат. Сами все понимаем. Тяжелая ситуация. Надо это исправлять. Стараемся. «Пари НН» ничем не удивил. Есть претензии к себе. Я — нападающий и не забиваю. Нужно улучшать все. Биться за Карпина? Лично у меня всегда такое настроение. Нет упаднического настроения в команде. Никто не говорит об отставке. Это идет от журналистов. Нельзя бросать весла на полпути», — сказал Комличенко.

«Ростов» с 7 очками в 6 матчах занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда встретится дома с «Динамо» 3 сентября.