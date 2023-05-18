Нападающий «Ростова» Комличенко пропустит матч против «Краснодара»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал «СЭ» о повреждении футболиста, полученного в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Николай сделал МРТ, и у него надрыв мышцы. Он пропустит матч против «Краснодара», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Комличенко забил 12 голов и сделал 14 результативных передач в 33 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

Матч 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 19.00 (мск).