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Сегодня, 10:30

Форвард «Ростова» Комличенко: «Меня шокируют цены на продукты, поэтому беру раз в две недели»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями в связи с ростом цен на продукты питания в магазинах.

«Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Поэтому беру раз в две недели. Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

В качестве примера футболист привел выросшую цену на узбекские помидоры, которые он и его жена часто покупают. По словам Комличенко, сейчас их любимые овощи стоят больше 1 тысячи рублей за килограмм.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи за 22 матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
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Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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