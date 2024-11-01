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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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1 ноября, 22:41

Комличенко: «Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе в ворота «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:1).

— Мы хотели выиграть у «Динамо», но на сегодняшний день имеем только одно очко. Тяжело сказать, что в этом матче мы потеряли очки — игра была боевая. Можно сказать, что это заслуженное очко, потому что могли выиграть и проиграть.

— Какие эмоции были после гола бывшей команде?

— Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе в ворота «Динамо». А тем более мы через две минуты же пропустили. Хотелось бы выиграть, но не получилось. В воздухе витает не только один негатив, но хорошего мало. Хочется быстрее выиграть. Карпин редко улыбается, когда мы забиваем. Нам нужно выиграть, чтобы он улыбнулся.

Комличенко выступал за «Динамо» до перехода в «Ростов» в 2021 году. Сначала он играл за ростовчан на правах аренды, а в 2022-м подписал с клубом контракт на четыре года.

«Ростов» набрал 14 очков и поднялся на восьмую строчку в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.

Николай Комличенко
Футбол
ФК Динамо (Москва)

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