Комличенко: «В чем проблема «Ростова» в этом году? В мастерстве»

Сегодня, 17:04
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о главной проблеме команды в 2023 году.
— Команда сегодня повторила рекорд по количеству пенальти за чемпионат. Как вам кажется, почему именно в этом сезоне «Ростов» так часто бьет с точки?
— Не знаю. Стечение обстоятельств. Я особо на эту тему не думал, рекорды мы не обсуждали. Рекорд есть — окей.
— Видно, что ты недоволен сегодняшней игрой. Расскажи об этом.
— А что, было незаметно?
— Заметно.
— Не забил, да и играли не очень, должны были реализовывать свое преимущество.
— В чем проблема «Ростова» в этом году?
— В мастерстве, наверно. Что еще?
— Мастерство не может уйти за несколько месяцев.
— У нас была хоть одна легкая игра?
— Не могу так сходу вспомнить.
— Ну вот. Надо прибавлять в мастерстве и вообще о втором месте забыть, не думать, что мы сейчас на втором и якобы в порядке.
— Ты не считаешь, что это заслуженное место для «Ростова»?
— Это другой вопрос. Я не про это. Может, по каким-то аспектам мы заслуживаем, но по игре — просто не надо думать, о том, что мы на втором месте. Это надо убрать из головы.