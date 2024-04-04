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Сегодня, 16:14

Нападающий «Ростова» Роналдо ответил на вопрос о Зубастике Роналдо и Криштиану Роналду

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Роналдо в разговоре с «СЭ» сравнил Криштиану Роналду с Зубастиком Роналдо.

— Что вы перенимаете у Криштиану Роналду?

— На обоях в телефоне у меня стоит его фотография. Он великолепный игрок. Это знают все.

— А Зубастик Роналдо?

— Он, конечно, кумир. Великая карьера для всех в Бразилии, не только для меня.

— Роналдо или Роналду?

— Оба. Но, конечно, Роналду тоже пример.

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За команду бразилец сыграл 4 матча, отдав 1 голевую передачу.

Криштиану Роналду
Роналдо
ФК Ростов
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