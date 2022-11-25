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Сегодня, 14:52

Нападающий сборной Ирана Тареми мог оказаться в клубе РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный футбольный посредник Сергей Галунов рассказал, что нападающий сборной Ирана и «Порту» Мехди Тареми мог оказаться в одном из клубов чемпионата России.

«За Ираном слежу с 2016 года, когда у меня появилось несколько друзей — иранских агентов. Они стали предлагать различных футболистов. Уже тогда на слуху были Тареми и Азмун. В Иране Тареми всегда котировался выше, чем Азмун. У чемпионата Ирана довольно высокий уровень. Когда Тареми играл в «Аль-Гарафе», у него заканчивался контракт, он мог уйти бесплатно. И мы предлагали его по России нескольким командам. Был интерес, но он просил достаточно приличную зарплату. Не получилось договориться», — цитирует Галунова Eurostavka.ru.

30-летний нападающий стал героем матча для своей сборной, оформив дубль в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Англии (2:6). Иран выступает в группе B с Уэльсом, США и Англией. В последнем туре квартета В иранцы встретятся с американцами 29 ноября (22.00 мск).

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/taremi-kotirovalsya-vyshe-azmuna-zvezda-sbornoy-irana-mog-priehat-v-rpl
Мехди Тареми
Сердар Азмун
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