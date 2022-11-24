Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»

Нападающий сборной Камеруна и «Шанхай Шеньхуа» Кристиан Бассогог рассказал о сорвавшемся переходе в «Локомотив» и допустил, что еще может поиграть в России.

— В российских СМИ часто писали, что московский «Локомотив» хотел купить вас несколько лет назад. Что-то знаете об этом?

— Нет. Мой агент со мной не говорил по этому поводу, но, думаю, эти новости были правдивы. Потому что я тоже хотел туда перейти, но агент решил по-другому. Сейчас я играю в Китае, и я там счастлив.

— Но вы слышали о российских клубах, знаете что-то о России?

— Да.

— Вы готовы туда поехать?

— Когда придет момент, да.

— А сейчас?

— Сейчас я сфокусирован на чемпионате мира и не думаю о клубе.

В феврале 2020 года бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, что клуб был близок к покупке Бассогога.

27-летний камерунец выступает за «Шанхай Шеньхуа» с февраля 2021 года, на его счету 9 голов и 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 4,5 миллиона евро.