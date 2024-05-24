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Сегодня, 15:42

Нападающий Шкурин не вернется в ЦСКА из аренды в польской «Стали»

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Агент Валерий Исаев, представляющего интересы нападающего Ильи Шкурина, прокомментировал будущее своего клиента. В минувшем сезоне 24-летний футболист выступал на правах аренды за польскую «Сталь». Контракт игрока принадлежит московскому ЦСКА.

«Контракт Ильи с ЦСКА истекает в конце июня, а с польской «Сталью» мы продлили соглашение еще на один год. Фактически, Шкурин принадлежит этому клубу. ЦСКА по продлению контракта с Ильей на меня не выходил. Тема с российским клубом уже закрыта», — сказал Исаев Sport24.

Шкурин в прошедшем сезоне провел 34 матча и забил 17 голов, став вторым бомбардиром чемпионата Польши. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость белоруса в 2 миллиона евро.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Шкурин
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