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Сегодня, 08:21

Нападающий «Сочи» Гуарирапа может остаться в РПЛ

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Нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа может летом перейти в один из клубов РПЛ. Как сообщил в социальных сетях журналист Нельсон Феррер, кандидатура венесуэльца после вылета южан в первую лигу была предложена сразу нескольким командам.

21-летний Гуарирапа перешел в «Сочи» из «Каракаса» на правах аренды с правом выкупа в январе 2024 года. Он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость венесуэльца в 400 тысяч евро.

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