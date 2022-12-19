Лука Джорджевич: «Люблю борщ. Могу после матча пива выпить»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, какие города в России для него самые любимые. Также игрок заявил, что является огромным фанатом русской кухни.

«Больше всего люблю Москву и Питер. Но столица слишком большая, сложно добираться до какой-то точки, все далеко, пробки, теряешь много времени — сложно жить. В Питере почти нет пробок и город меньше. Тяжело выделить один из этих двух городов. Любимое блюдо русской кухни? Я просто обожаю борщ. Что касательно алкоголя, то стараюсь не пить его на протяжении сезона, но если хороший матч и мы победили, то могу выпить бутылку пива, но не более», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний черногорец провел 9 матчей за «Сочи» и не отличился результативным действиями. Сочинский клуб занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.