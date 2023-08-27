Лука Джорджевич восстановится через 10 дней

Футбольный агент Игор Глушевич рассказал о состоянии здоровья нападающего «Сочи» Луки Джорджевича. Форвард получил травму в конце первого тайма матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (4:0).

«Лука восстановится через десять дней», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне нападающий провел за «Сочи» 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

«Сочи» после пяти туров занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 6 очков.