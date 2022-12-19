Лука Джорджевич заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит».

«Да, мне было бы интересно снова вернуться в «Зенит». Я провел много времени в Питере. Я там был с 18 лет, переехал из Черногории, прочувствовал все азы. У меня кардинально изменилась жизнь, когда я оказался в России. Санкт-Петербург дал мне все, для меня это родной город. Но, лучший период карьеры я провел в тульском «Арсенале». Там я почувствовал себя важным игроком, поддержка от тренера, болельщиков. Уверенность нужна в нашей профессии», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

28-летний черногорец принадлежал «Зениту» с 2012 по 2019 год.

В текущем сезоне Джорджевич провел 9 матчей за «Сочи» и не отличился результативными действиями. Сочинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.