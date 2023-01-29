Сарвели: «При Бердыеве «Сочи» будет намного лучше»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от игры команды после назначения Курбана Бердыева главным тренером.

— Есть мнение, что Бердыев играет только в «автобус». Можешь себе это представить в «Сочи»?

— Как играть — решает тренер, — цитирует «РБ Спорт» Сарвели. — Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем играть в «автобус».

— Думаешь, при Бердыеве «Сочи» будет лучше?

— Будет намного лучше.

Бердыев возглавил «Сочи» в конце 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает 9-е местов турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.