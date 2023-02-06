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Сегодня, 19:23

Нападающий «Сочи» Сарвели рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ.

— Понятно, что «Сочи» не может быть доволен своим положением в таблице. Какая цель у команды и лично у тебя?

— Цель команды — играть хорошо, так же, как сегодня, забивать голы и радовать болельщиков. Я очень рад, что Курбан Бекиевич пришел в команду. Моя цель — играть, забивать голы, попадать в сборную, двигаться дальше. Сколько голов? В том году я забил девять, в этом было бы неплохо забить десять.

— Мелкадзе — твой лучший партнер по нападению?

— Надеюсь. Верю в это.

Уходя на перерыв, команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице с 25 набранными очками.

ФК Сочи
Владислав Сарвели
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