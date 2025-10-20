Нападающий «Сочи» Федоров — о поражении от «Зенита»: «Быстро пропущенный гол внес свои коррективы в наш план»

Нападающий «Сочи» Захар Федоров прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«Как и ожидалось, получилась тяжелая для нас игра. Быстро пропущенный гол внес свои коррективы в наш план. «Зенит» получил преимущество, завладел мячом, мы же старались использовать свои шансы на быстрых атаках, но не всегда это получалось. Второй тайм начали активно, имели хорошие подходы, но пропустили с пенальти. В этот момент стало ясно, что отыграться будет уже непросто.

С какими мыслями выходил на поле? В этот момент счет был уже 0:3. Я провожу свой первый полноценный сезон в РПЛ, поэтому для меня важно набираться опыта даже в таких матчах. Я продолжаю усердно работать на тренировках и всегда стараюсь помочь команде», — сказал Федоров в интервью клубной пресс-службе.

«Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ после 12 туров с 5 очками. «Зенит» идет на четвертой строчке (23 очка).