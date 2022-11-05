Жоаозиньо: «Правда ли, что Гаранин ушел? Не могу сказать, потому что не знаю, какая там ситуация»

Сегодня, 16:30
Нападающий «Сочи» Жоаозиньо рассказал, что в команде не было конфликта с тренером Вадимом Гараниным.
— Ты доволен сегодняшней игрой?
— Да, потому что команда старалась и добилась того, чего хотела.
— Правда ли, что Гаранин ушел?
— Не могу сказать, потому что не знаю, какая там ситуация. Надо спросить у руководства.
— Он принимал участие в тренировочном процессе?
— В эти дни — нет.
— Конфликтов в команде с ним не было?
— Нет. С чем все это связано, я не могу сказать.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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