Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:45

Соболев: «Может быть и есть кризис»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил результат матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

«Результат не очень хороший. Пропустили голы, которые не должны были пропускать. Первый гол, наша ошибка, автогол... Не очень хороший результат. Существует ли игровой кризис? Может быть, кризис и есть, потому что мы не можем выиграть. До этого два великолепных года забил «Урал». Сегодня «Динамо», мне кажется, пробило по воротам раза два и в то же время забили три. Вот так все время. Так бывает. Это футбол. Надо продолжать работать и все наладится», — сказал форвард.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Торпедо» 15 апреля. «Динамо» примет «Пари НН» также 15-го числа.

Александр Соболев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Динамо» забивало даже без ударов. Все шесть голов — наши!» Абаскаль и Йоканович — после 3:3 в дерби
Тихонов: «Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если «Спартак» не выигрывает»
Агент Тюкавина о «Спартаке»: «Для него это дежурная команда»
Дмитрий Булыкин: «Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего»
Джикия о травме: «Ждать ли меня к «Торпедо»? Ждите на стадионе»
Игнатов: «Отсутствие Джикии чувствовалось? В плане капитана, да. А так у нас все игроки квалифицированные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»

Игнатов о матче с «Динамо»: «Сыграли так, как нас просили. Результат такой»