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Сегодня, 17:18

Соболев объяснил эмоциональное празднование гола в матче против «Крыльев Советов»

Микеле Антонов
Мария Куцубеева
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил эмоциональное празднование гола в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

Футболист показал жестом, будто требует просмотр ВАР, после чего головой разбил воображаемый экран монитора.

«Давно хотел так сделать, но не было подходящего момента. Когда забил второй гол, вспомнил об этом. ВАР нам два гола сегодня отменил.

Абаскаль сказал, что у него недомогание? У меня тоже горло болит. Вот таблетку жую. Похоже, вирус какой-то у нас в команде", — заявил Соболев.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

Александр Соболев. Соболев в огне! Оформил дубль и эффектно отпраздновал, головой разбив виртуальный монитор ВАР

Александр Соболев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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