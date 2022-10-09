Сегодня, 17:39
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.
— Великолепный матч у вас, хорошая результативность.
— В первом тайме я, наверное, еще в Астрахани был, рыбачил. Гол привез, но во втором тайме чуть включился. Лучший ли это мой отрезок за карьеру? До этого я тоже вроде забивал часто. Не знаю, я не слежу, сколько матчей подряд забиваю. Я просто делаю свою работу.
— Забивая голы, вы радовались. Самарская история — все?
— Ну да, уже и в предыдущих матчах радовался. Нет такого, что это принципиальная игра.
— Матч получился эмоциональным. В конце первого тайма была перепалка. Что там случилось?
— Не видел. Прошел мимо.
— Есть ощущение, что «Спартак» способен демонстрировать такой футбол каждый матч?
— Посмотрим дальше. В каждом матче играем неплохо. Но бывает моментами, в первом тайме или во втором. Надо так играть всю игру.
— В Нижнем Новгороде и сегодня «Спартак» пропустил первым. Нравиться одерживать волевые победы?
— Просто так получается.
— Промес гений?
— Конечно! У нас каждый в команде гений.
— За счет чего пропустили первый быстрый гол?
— Не знаю. Первый гол я в центре обрезал. Не знаю, с чем это связано. До этой игры пропускали в 5 или 4 играх один гол всего. Сегодня пропустили два, но ничего страшного, забили 5.
— Какие ожидания от дерби с ЦСКА?
— Фаворитов в дерби нет. Там в таблицу не смотрят. Все будет решаться на поле.