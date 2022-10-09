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Сегодня, 17:39

Соболев: «В первом тайме я еще в Астрахани был, рыбачил. Во втором — включился»

Соболев оценил свою игру в матче против «Крыльев Советов»
Микеле Антонов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— Великолепный матч у вас, хорошая результативность.

— В первом тайме я, наверное, еще в Астрахани был, рыбачил. Гол привез, но во втором тайме чуть включился. Лучший ли это мой отрезок за карьеру? До этого я тоже вроде забивал часто. Не знаю, я не слежу, сколько матчей подряд забиваю. Я просто делаю свою работу.

— Забивая голы, вы радовались. Самарская история — все?

— Ну да, уже и в предыдущих матчах радовался. Нет такого, что это принципиальная игра.

— Матч получился эмоциональным. В конце первого тайма была перепалка. Что там случилось?

— Не видел. Прошел мимо.

— Есть ощущение, что «Спартак» способен демонстрировать такой футбол каждый матч?

— Посмотрим дальше. В каждом матче играем неплохо. Но бывает моментами, в первом тайме или во втором. Надо так играть всю игру.

— В Нижнем Новгороде и сегодня «Спартак» пропустил первым. Нравиться одерживать волевые победы?

— Просто так получается.

— Промес гений?

— Конечно! У нас каждый в команде гений.

— За счет чего пропустили первый быстрый гол?

— Не знаю. Первый гол я в центре обрезал. Не знаю, с чем это связано. До этой игры пропускали в 5 или 4 играх один гол всего. Сегодня пропустили два, но ничего страшного, забили 5.

— Какие ожидания от дерби с ЦСКА?

— Фаворитов в дерби нет. Там в таблицу не смотрят. Все будет решаться на поле.

Александр Соболев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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