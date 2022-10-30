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Сегодня, 19:37

Соболев: «Я повзрослел, мне не так важны голы, главное — победы»

Соболев отдает предпочтение победам, нежели голам
Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча против «Торпедо» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

— У меня очередная голевая передача? Ну да. Согласен, что был напряженный поединок. Удивлен, что много моментов не реализовали, могли забивать больше. Оставило ли «Торпедо» впечатление? Хорошая команда. Это дерби. Повторюсь, что мы не реализовали свои же моменты. Холодная погода была? Да нормально, я сибиряк. Особо не обращаю на это внимание.

— Первый круг закончился. Какие итоги?

— Не знаю, прошло всего 15 туров. Посмотрим после 28-29 тура.

— Вы много забиваете, но не отличаетесь перфомансами. Почему?

— Я не думаю об этом никогда. Это не моя история. Мне не так важны голы, сейчас уже немного повзрослел. Главное, чтобы мы забирали три очка.

В этом сезоне на счету нападающего 7 голов и 7 результативных передач в 14 матчах в РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
2
1
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