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Соболев: «Пенальти должен был бить Николсон, и он отдал Бальде мяч»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после завершения матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0) ответил на вопрос, кто будет штатным пенальтистом команды.

— Вроде бы пенальти должен был бить Мартинс, но подошел Бальде.

— Нет, должен был бить Шамар, и он отдал Бальде мяч. Шамар уже забил. Кейта тоже хотел забить. Это нормально. Тем более сборы.

— Как будете определять штатного пенальтиста на весну?

— Тренеры всегда пишут перед игрой кто бьет. Поэтому споров перед официальной игрой точно не будет. Да и сегодня не было.

— Болельщики волнуются. Говорят, что «Спартак» в слишком хорошей форме за две недели до старта чемпионата. Стоит ли переживать, что «Спартак» слишком быстро набрал форму?

— Не знаю, в хорошей ли форме «Спартак», но хочу сказать, что сейчас идут сборы и на результат смотреть не надо. Все под нагрузками. Все работают. Игра на сборах и игра в чемпионате — две разных игры.

— Наверное, приятно будет увидеть трофей в руках?

— Дай Бог. Я тоже хочу его увидеть.

Александр Соболев
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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