Сегодня, 22:21
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.
— Справедливый ли результат?
— Забей я один из множества моментов, игра бы пошла по-другому.
— Какие эмоции были, когда весь тренерский состав выбежал поздравлять?
— Я не видел даже, что мяч сетки коснулся. Даже не увидел, что там действительно гол. Я думал, что вратарь мяч выбил.
«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».