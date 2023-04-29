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Соболев — о своем голе: «Даже не увидел, что там гол. Я думал, что вратарь мяч выбил»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Справедливый ли результат?

— Забей я один из множества моментов, игра бы пошла по-другому.

— Какие эмоции были, когда весь тренерский состав выбежал поздравлять?

— Я не видел даже, что мяч сетки коснулся. Даже не увидел, что там действительно гол. Я думал, что вратарь мяч выбил.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

Александр Соболев
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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