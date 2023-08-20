Соболев: «Так играть дома с «Зенитом», да и вообще с любым соперником, недопустимо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

— Впечатления от матча отрицательные. Победа «Зенита» по делу. Возможно, не поверили в себя до конца. Первый тайм был просто отвратительным во всех смыслах. Второй наверное немного получше. Пропустили два. Судейство не хочу комментировать. Оно было нормальное.

— Казалось, что вы можете одолеть «Зенит» без Малкома.

— Мы играем в «Спартаке». Ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титул. Когда команда дома безвольно, казалось, без желания наверное... Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом». Когда ты проигрываешь такие матчи, действительно, нужно серьезно поговорить со всеми: тренерским штабом, футболистами. Каждый должен понимать, где находится, отдаваться полностью на поле. Сейчас Абаскаль ничего не говорил. Он в принципе не говорит после игр. Каждый футболист тренер, массажист должен выкладываться на максимум. Непозволительно дома так играть.

— Вендел не готовился к сезону, говорит ли это об уровне?

— Без разницы, Вендел, Малком или Ибрагимович. Я отвечаю за «Спартак» и за себя лично.

— Кто должен стать инициатором серьезного разговора?

— Просто мы сами должны сесть, инициатива всех. Так играть дома с «Зенитом», да и вообще с любым соперником, недопустимо.