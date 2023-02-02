Соболев: «Мне без разницы на «Зенит»

Сегодня, 22:26
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о решении «Зенита» оспорить дисквалификацию игроков за драку в матче против красно-белых.
— Главная новость до матча: «Зенит» пошел в CAS и пытается уменьшить дисквалификацию. Как к этому можно относиться со стороны «Спартака».
— Никак. От вас только эту новость узнал. Я в принципе новости не читаю. Это их право, их команда. Они могут делать все что хотят.
— Тебя не удивляет, что «Спартак» принял, что была драка, были не правы, а «Зенит» продолжает пытаться оправдаться?
— Я же говорю, не знаю, пытаются, не пытаются. Мне без разницы на «Зенит». Я в «Спартаке». Меня интересует «Спартак». Что там делает «Зенит», как они тренируются, мне в принципе без разницы.