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Соболев: «Мне без разницы на «Зенит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о решении «Зенита» оспорить дисквалификацию игроков за драку в матче против красно-белых.

— Главная новость до матча: «Зенит» пошел в CAS и пытается уменьшить дисквалификацию. Как к этому можно относиться со стороны «Спартака».

— Никак. От вас только эту новость узнал. Я в принципе новости не читаю. Это их право, их команда. Они могут делать все что хотят.

— Тебя не удивляет, что «Спартак» принял, что была драка, были не правы, а «Зенит» продолжает пытаться оправдаться?

— Я же говорю, не знаю, пытаются, не пытаются. Мне без разницы на «Зенит». Я в «Спартаке». Меня интересует «Спартак». Что там делает «Зенит», как они тренируются, мне в принципе без разницы.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Джикия высказался о том, что «Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»