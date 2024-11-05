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Сегодня, 13:01

Медина — о Виллиане Жозе: «Когда он получит хороший шанс заявить о себе в «Спартаке», то воспользуется им»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Хесус Медина поделился мнением об игре форварда красно-белых Виллиана Жозе.

«Виллиан — очень качественный игрок, что он и показывал еще в Испании. Думаю, когда он получит хороший шанс заявить о себе здесь, Жозе им воспользуется. Думаю, скоро это произойдет. Он крайне усердно работает на тренировках. Его опыт должен помочь ему», — цитирует Медину Legalbet.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» минувшим летом. 32-летний бразильский форвард сыграл 11 матчей за московскую команду во всех турнирах и отметился 1 голом.

Источник: Legalbet
Виллиан Жозе
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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