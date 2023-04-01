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Бальде: «Мы заслуживали большего с «Ахматом». В первом тайме не так хорошо сыграли»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

— Что вы скажете об этом матче?

— Мы заслуживали большего. В первом тайме не так хорошо сыграли. Во втором тайме были моменты. Но мы их не реализовали.

— Почему так получилось, кто в этом виноват?

— Виноваты мы сами, у нас очень много нападающих. Недоработали, надо работать.

— Вы довольны временем, которое вам дают?

— Мне бы хотелось играть больше. Но главное — это команда. Но мы работаем на команду, на результат. Выходишь ты на пять или на 90 минут, главное, чтобы ты приносил результат. Я работаю очень тщательно. Зимой хорошо поработал на сборе. Сейчас поддерживаю свой форму. Чувствую себя хорошо. Надо показать, на что я способен. Все зависит от меня. Думаю, что люди увидят, что я достоит играть за «Спартак» и приносить пользу клубу.

— Как прошла адаптация в Москве?

— Адаптация в Москве прошла отлично. Команда отличная. Следующее интервью попробую на русском дать.

Кейта Бальде
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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