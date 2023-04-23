Нападающий «Спартака» Кейта сравнил РПЛ с лигой 1

Сегодня, 14:14
Нападающий «Спартака» Бальде Кейта рассказал о том, на какой чемпионат похожа РПЛ.
«Из всех лиг, где я успел поиграть, сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды, в которой ты находишься», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.
После 23 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Завтра, 24 апреля, красно-белые сыграют с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ.