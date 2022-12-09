Источник: Квинси Промес может получить российское гражданство

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить гражданство России, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, московский клуб инициировал процесс получения 30-летним нидерландцем российского гражданства. Журналист отмечает, что решение по этому вопросу еще не принято, но вероятность положительного исхода оценивается как высокая.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В июле 2019 года футболист отправился в «Аякс», а в феврале 2021 года вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

В Нидерландах у Промеса есть проблемы с законом: его обвиняли в нанесении ножевых ранений двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года, а также подозревали в торговле наркотиками и участии в преступной организации.