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Сегодня, 12:13

Промес об Абаскале: «Давно не видел в «Спартаке» тренера такого высокого уровня»

Руслан Минаев
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел все изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи — все это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг», — цитирует 31-летнего форварда пресс-служба «Спартака».

34-летний Абаскаль возглавил красно-белых в июне 2022 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

«Спартак» занимает четвертое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата России.

21 мая красно-белые сыграют с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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