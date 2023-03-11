Промес: «Для меня мотивация сейчас в том, чтобы выиграть снова чемпионат»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

— «Спартак» все еще в гонке за «Зенитом»?

— Посмотрим. Сейчас отрыв пять очков. Пока мы вторые, но для нас цель — быть как можно выше. Мы идем от игры к игре. Будем смотреть в конце сезона. Пока есть математические шансы, мы в гонке.

— Твоя мотивация на данный момент в чем заключается?

— Для меня мотивация сейчас в том, чтобы выиграть снова чемпионат. Это очевидно.

— Кого ты спровоцировал в драке с «Зенитом»?

— Мне не нравится о них говорить. Без комментариев.