Промес: «Для меня мотивация сейчас в том, чтобы выиграть снова чемпионат»

Сегодня, 20:09
Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.
— «Спартак» все еще в гонке за «Зенитом»?
— Посмотрим. Сейчас отрыв пять очков. Пока мы вторые, но для нас цель — быть как можно выше. Мы идем от игры к игре. Будем смотреть в конце сезона. Пока есть математические шансы, мы в гонке.
— Твоя мотивация на данный момент в чем заключается?
— Для меня мотивация сейчас в том, чтобы выиграть снова чемпионат. Это очевидно.
— Кого ты спровоцировал в драке с «Зенитом»?
— Мне не нравится о них говорить. Без комментариев.