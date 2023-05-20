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Сегодня, 11:02

Промес о матче с ЦСКА: «Это как финал — последняя возможность спасти сезон»

Руслан Минаев
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Можно ли сравнить дерби с финалом? Да, ведь нам просто необходимо набирать очки. Это, по сути, последняя возможность спасти сезон. Мы опустились в таблице на четвертое место, но возможность исправить положение еще есть. Нужно этим пользоваться. К тому же играем дома.

Наши результаты в последнее время действительно не радовали. Но играли-то мы хорошо, часто лучше соперников! Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва», — цитирует Промеса пресс-служба клуба.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.

Источник: сайт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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