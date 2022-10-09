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Сегодня, 16:07

Промес повторил рекорд Павлюченко

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в пятый раз за время выступления в России достиг отметки в 10 голов за чемпионат.

В прошлом такой же результат покорился только Роману Павлюченко. Владимир Бесчастных, Андрей Тихонов и Егор Титов выдали по три двузначных сезона, Валерий Кечинов, Робсон и Веллитон — по два.

Футболисты «Спартака», забивавшие больше девяти голов в двух и более чемпионатах

Игрок

Страна

Сезон

Матчи

Голы

Сезоны

Роман Павлюченко

Россия

2003

27

10

5

2004

26

10

2005

25

11

2006

27

18

2007

22

14

Квинси Промес

Голландия

2014/15

28

13

5

2015/16

30

18

2016/17

26

12

2017/18

26

15

2022/23

12

11

Владимир Бесчастных

Россия

1993

29

18

3

1994

13

10

2002

30

12

Андрей Тихонов

Россия

1996

34

16

3

1997

24

10

1999

29

19

Егор Титов

Россия

1999

29

11

3

2000

24

13

2001

30

11

Валерий Кечинов

Россия

1996

30

13

2

1997

22

11

Робсон

Бразилия

2000

24

10

2

2001

28

11

Веллитон

Бразилия

2009

28

21

2

2010

25

19
Квинси Промес
Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
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