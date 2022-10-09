Промес повторил рекорд Павлюченко

Сегодня, 16:07
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в пятый раз за время выступления в России достиг отметки в 10 голов за чемпионат.
В прошлом такой же результат покорился только Роману Павлюченко. Владимир Бесчастных, Андрей Тихонов и Егор Титов выдали по три двузначных сезона, Валерий Кечинов, Робсон и Веллитон — по два.
Футболисты «Спартака», забивавшие больше девяти голов в двух и более чемпионатах
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Сезоны
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003
|
27
|
10
|
5
|
2004
|
26
|
10
|
2005
|
25
|
11
|
2006
|
27
|
18
|
2007
|
22
|
14
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014/15
|
28
|
13
|
5
|
2015/16
|
30
|
18
|
2016/17
|
26
|
12
|
2017/18
|
26
|
15
|
2022/23
|
12
|
11
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1993
|
29
|
18
|
3
|
1994
|
13
|
10
|
2002
|
30
|
12
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1996
|
34
|
16
|
3
|
1997
|
24
|
10
|
1999
|
29
|
19
|
Егор Титов
|
Россия
|
1999
|
29
|
11
|
3
|
2000
|
24
|
13
|
2001
|
30
|
11
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1996
|
30
|
13
|
2
|
1997
|
22
|
11
|
Робсон
|
Бразилия
|
2000
|
24
|
10
|
2
|
2001
|
28
|
11
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2009
|
28
|
21
|
2
|
2010
|
25
|
19