Промес: «Зенит» больше не уважает «Спартак». Пора с этим заканчивать — трофеи должны оставаться в Москве»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему считает матчи с ЦСКА более принципиальными, чем с «Зенитом».

«Много говорить о «Зените» я не хочу, — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака». — Это ведь даже не дерби. ЦСКА — да. Но не «Зенит». Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду. Лично для меня [матчи с ЦСКА принципиальнее] — конечно! «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве».

Также 31-летний нидерландский футболист считает, что сине-бело-голубые больше не уважают "Спартак".

«Почему последние матчи с «Зенитом» получаются конфликтными? А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы? Пять? Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель дает запредельную мотивацию», — сказал Промес.

21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.

Красно-белые занимают четвертое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы располагаются на второй строчке с 54 баллами.