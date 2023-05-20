Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Промес: «Зенит» больше не уважает «Спартак». Пора с этим заканчивать — трофеи должны оставаться в Москве»

Руслан Минаев
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему считает матчи с ЦСКА более принципиальными, чем с «Зенитом».

 
Армеец Виктор Мендес (№88) и&nbsp;спартаковец Даниил Хлусевич: кто заберет новое дерби? Дерби за серебро «Спартак» — ЦСКА и другие интриги тура РПЛ: кто станет вторым и что происходит в подвале таблицы

«Много говорить о «Зените» я не хочу, — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака». — Это ведь даже не дерби. ЦСКА — да. Но не «Зенит». Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду. Лично для меня [матчи с ЦСКА принципиальнее] — конечно! «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве».

Также 31-летний нидерландский футболист считает, что сине-бело-голубые больше не уважают "Спартак".

«Почему последние матчи с «Зенитом» получаются конфликтными? А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы? Пять? Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, — такая цель дает запредельную мотивацию», — сказал Промес.

21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА в 28-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 мск.

Красно-белые занимают четвертое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы располагаются на второй строчке с 54 баллами.

Источник: сайт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
72
103
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Чанов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА
«Оренбург» — «Зенит»: Васютин и Алип выйдут в стартовом составе
Хомуха считает, что у ЦСКА есть психологическое преимущество над «Спартаком»
«Торпедо» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Нигматуллин заявил, непопадание «Спартака» в тройку будет провалом
«Торпедо» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк высказался о проблемах трансферной политики российских клубов

В «Торпедо» рассказали, при каком условии Лебеденко и Рязанцев продолжат карьеру