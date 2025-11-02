Форвард «Спартака» Ливай Гарсия: «Мы очень хотим быть той командой, которая борется за титул»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что не может назвать причину отсутствия у команды побед в больших матчах.

В воскресенье, 2 ноября, красно-белые на выезде уступили «Краснодару» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

«Надо подумать, провести анализ. Сейчас мы просто все расстроены. К сожалению, не все работало в атаке. Команда не выигрывает в больших матчах и не готова бороться за медали? Мы очень хотим быть той командой, которая борется за титул. Вы правы, мы не выигрываем большие матчи. Я не могу назвать причины этому», — сказал футболист после матча.