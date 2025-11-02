Форвард «Спартака» Ливай Гарсия: «Мы очень хотим быть той командой, которая борется за титул»

2 ноября, 23:09
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что не может назвать причину отсутствия у команды побед в больших матчах.
В воскресенье, 2 ноября, красно-белые на выезде уступили «Краснодару» (1:2) в 14-м туре РПЛ.
«Надо подумать, провести анализ. Сейчас мы просто все расстроены. К сожалению, не все работало в атаке. Команда не выигрывает в больших матчах и не готова бороться за медали? Мы очень хотим быть той командой, которая борется за титул. Вы правы, мы не выигрываем большие матчи. Я не могу назвать причины этому», — сказал футболист после матча.
Московская команда набрала 22 очка и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Игорь Малышев
...но по итогу, мы играем в команде, которая пытается не вылетать в ФНЛ.
04.11.2025
hardoviy
Прав был вчера Евгений Серафимович в эфире матч тв. Понабрали хороших нападающих, защитников брать надо
03.11.2025
hardoviy
Защита дырявая. Вратарь дырка. Отсюда и нет уверенности в нападении
03.11.2025
Valery Petrukhin
Никчемный клоун.
03.11.2025
555 555
У них или с головой не всё в порядке,или они своих же болельщиков за идиотов считают.
02.11.2025