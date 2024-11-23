Угальде: «Будем надеяться, что мой покер принесет титул «Спартаку»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил, может ли его покер в ворота «Локомотива» принести московской команде титул в этом сезоне.

— Есть ли, что сказать Ширко?

— Я очень рад, что смог это сделать. Выражаю свое уважение Ширко. Рад, что стал новым игроком «Спартака», который добился этого результата.

— Вы четвертый игрок, который оформлял покер. До этого «Спартак» в такие моменты становился чемпионом. Может принести титул ваш покер?

— Будем надеяться, что так будет и в этот раз.

Матч «Спартака» и «Локомотива» прошел в субботу, 23 ноября, и завершился со счетом 5:2 в пользу красно-белых. После этой встречи московская команда вышла на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 баллом.