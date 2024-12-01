Угальде — о разгромной победе над «Краснодаром»: «Спартак» уверен в себе»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» в матче 17-го тура РПЛ.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. 22-летний Угальде оформил дубль в этом матче.

«Это была отличная игра! Мы уверены в себе, побеждаем, это важно для нас. Сейчас мы уже думаем о следующей игре. Мои голы? Было прекрасное начало, у нас было много энергии. Оба гола были очень важные. Лучший бомбардир РПЛ? Посмотрим, как будет. Только Бог знает, как все произойдет. Я лишь хочу приносить пользу команде», — сказал Угальде.

Красно-белые одержали пятую победу подряд в РПЛ. Команда Деяна Станковича с 34 очками поднялась на третье место в турнирной таблице.