Форвард «Спартака» Угальде назвал тяжелым матч против «Оренбурга»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 13-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в субботу, 25 октября, в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол забил Угальде на 67-й минуте.

«Это была тяжелая игра. Но самым важным было победить. Поэтому мы счастливы. Сейчас мы готовимся к предстоящим матчам», — сказал Угальде «СЭ».

«Спартак» с 22 очками остается на шестом месте в РПЛ. Следующий матч в чемпионате России красно-белые проведут 2 ноября против «Краснодара».