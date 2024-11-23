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Угальде — после победы над «Локомотивом»: «Это мой первый покер, я очень счастлив»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги матча против «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

«Это мой первый покер. Я очень счастлив, благодарен богу и одноклубникам. Буду продолжать работать. Думаю тактически мы показали очень хороший матч. Мы знали, что делать. Нам все удалось.

Если не прессинговать, то не забьешь. Это был наш план на игру, который дал тренер. Мне показалось в этом моменте, что вратарь меня не видит. Я работаю для того, чтобы забивать. Но главное — приносить пользу команде. Если при этом я стану лучшим бомбардиром, будет отлично», — сказал Угальде.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

Манфред Угальде
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

 		15 10

Джон Кордоба

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Манфред Угальде

Спартак

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Джон Кордоба

Краснодар

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Статистика / Гол+Пас

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