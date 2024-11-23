Автор покера в ворота «Локомотива» Угальде: «Что сделаю с мячом? Я часто дарю свои футболки и мячи дедушке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что подарит дедушке мяч после победного матча над «Локомотивом» (5:2) в 16-м туре РПЛ.

В игре против железнодорожников 22-летний Угальде забил четыре гола. Он стал четвертым игроком в истории «Спартака», оформившим покер в чемпионате России.

— Что сделаю с мячом? Я часто дарю свои футболки и мячи дедушке. У него уже целая коллекция.

— Не расстроился замене? Мог бы больше забить?

— Может быть и забил бы. Все возможно. Но это решение тренера. Поменял, значит поменял.

После 16 туров «Спартак» с 31 баллом располагается на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ.