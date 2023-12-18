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Сегодня, 21:18

Павел Мелешин: «Не могу сказать, останусь ли я ради «Спартака-2»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин допустил, что покинет клуб и не готов заявить, что согласен выступать за «Спартак-2», который планируется возродить со следующего сезона.

«У меня не получилось поиграть за «Спартак-2», поэтому не могу сказать, останусь ли я в клубе ради этого проекта», — приводит «РБ Спорт» слова Мелешина.

Мелешин — воспитанник «Спартака», в сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол в 8 матчах за красно-белых.

17 декабря стало известно об интересе «Факела» к 19-летнему россиянину.

Источник: РБ Спорт
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