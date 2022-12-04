Мелешин о возможном переходе РФС в Азию: «Не думаю, что это шаг назад. Будет интересно»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин прокомментировал «СЭ» о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Скорее всего, это неизбежно. У нас нет возможности сейчас выступать в еврокубках, международных турниров. Считаю, что это неплохо. Будет интересно посмотреть, как будут соревноваться российские команды с командами из этого региона. Шаг назад в уровне футбола? Не знаю. Сборные Кореи и Японии проявляют себя хорошо на ЧМ. Поэтому я не думаю, что это шаг назад. Если есть возможность, почему нет?», — сказал Мелешин «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вариант с возможным переходом в АФК на ближайшем исполкоме.